Mercato - OM : Rennes jette un nouveau froid dans le dossier M'Baye Niang !

Publié le 17 juillet 2020 à 10h45 par A.M.

Priorité offensive d'André Villas-Boas, M'Baye Niang est pourtant encore loin d'un départ du Stade Rennais. Nicolas Holveck confirme qu'il n'a reçu aucun appel de l'OM.

Cet été, l'Olympique de Marseille va être contraint de réaliser un mercato à l'économie. Et pour cause, le club phocéen présente un énorme déficit qu'il va devoir combler avec la vente de plusieurs joueurs, dont ceux qui disposent de la valeur marchande la plus importante à savoir Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Malgré tout, cela n'empêche pas l'OM d'avancer sur son mercato puisque Pape Gueye a débarqué libre tandis que le prêt de Leonardo Balerdi semble en excellente. Le prochain dossier s'annonce toutefois plus complexe puisqu'il s'agira de trouver un renfort offensif.

«Encore un fois, il n'y a pas eu d'appel de Marseille»