Mercato - OM : Villas-Boas aurait activé une nouvelle piste en Ligue 1 !

Publié le 17 juillet 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que Bouna Sarr et Hiroki Sakai pourraient clairement se diriger vers un départ de l'OM cet été, André Villas-Boas songerait à Kenny Lala du RC Strasbourg pour les remplacer.

L'OM en a déjà bien conscience, cet été devrait être placé sous le signe des ventes. En proie à de grosses difficultés financières, le club phocéen doit remettre ses comptes à l’équilibre, et cette action passera par une vente significative de joueurs. Et pour y parvenir, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud comptent sur ses joueurs les plus bankable de l'effectif. Mais si l’OM est dans l'obligation de vendre, il devra aussi acheter pour compenser les départs tout en respectant un budget serré.

Kenny Lala ciblé pour remplacer Bouna Sarr ?