Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 17 juillet 2020 à 10h00 par A.D.

Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone voudrait absolument recruter Lautaro Martinez cet été. Interrogé sur l'avenir de son buteur argentin, Giuseppe Marotta a expliqué qu'il n'avait jamais demandé à quitter l'Inter.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lautaro Martinez serait de plus en plus incertain. Alors que Luis Suarez a déjà fêté ses 33 ans et qu'il est peu épargné par les blessures ces derniers mois, le Barça serait déjà en quête de son héritier. Pour prendre la succession de son numéro 9, la direction du FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa priorité. Si le joueur semblerait prêt à relever le défi catalan, l'Inter serait très dur en affaire et ne compterait pas faire le moindre cadeau au Barça. Ce qui compliquerait grandement la tâche d'Eric Abidal, le secrétaire technique blaugrana. D'autant que la crise provoquée par le coronavirus a fortement touché les caisses barcelonaises.

«Il n'a jamais exprimé son intention de partir»