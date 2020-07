Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Raiola, Mendes, Zahavi… Cet agent qui se rapproche beaucoup du PSG

Publié le 17 juillet 2020 à 11h15 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, Leonardo multiplie les échanges avec un super agent. Un indice pour le mercato estival du PSG et les arrivées à venir.

Leonardo n’arrête pas depuis plusieurs mois. Le Brésilien multiplie les pistes, à tous les secteurs de jeu. Le nombre de pistes travaillées par le PSG au milieu du terrain, par exemple, en témoigne. Le directeur sportif souhaite se préparer à toutes les éventualités et s’ouvrir plusieurs portes afin d’avoir le choix, le meilleur choix. Et pour cela, il active son incroyable réseau. Et ses relations privilégiées avec certains agents influents. Si Pini Zahavi s’est vu confier la gestion de Neymar depuis sa signature à Paris, Leonardo s’est fortement rapproché d’un autre super agent ces dernières semaines.

La relation Leonardo / Mendes au centre du jeu

Selon nos informations, Leonardo aurait échangé à de nombreuses reprises avec Jorge Mendes ces dernières semaines. Les sujets du PSG sont nombreux puisque le club recherche un latéral gauche, un latéral droit, un renfort dans l’axe, deux milieux du terrain et un attaquant de pointe. Clairement, dans son écurie, Jorge Mendes a de quoi répondre aux besoins du PSG. Et si Leonardo échange régulièrement avec l’homme de confiance de Cristiano Ronaldo, ce n’est pas un hasard. Reste à savoir quels joueurs sont au centre de leurs discussions. Ricardo Pereira (Leicester), Faouzi Ghoulam (Naples), Joao Cancelo (Manchester City) ou encore Nelson Semedo (FC Barcelone) ont de quoi plaire à Paris. Et la prolongation d’Angel Di Maria (juin 2021) est également un sujet de discussion du moment…