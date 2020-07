Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros coup se confirme avec Neymar !

Publié le 17 juillet 2020 à 14h45 par A.M.

Visiblement plus épanoui que jamais au Paris Saint-Germain, Neymar pourrait bien envisager une prolongation de contrat dans un futur proche. Les signaux seraient positifs.

En plus du recrutement afin de renforcer l'effectif du PSG, Leonardo a un autre objectif important, à savoir la prolongation de ses stars dont les contrats prennent fin en juin 2022. Et si les discussions semblent encore délicates avec Kylian Mbappé, qui rêve de rejoindre le Real Madrid à moyen terme, pour Neymar en revanche, la situation évolue visiblement dans le bon sens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Brésilien est effectivement plus épanoui que jamais à Paris ce qui offre un boulevard à Leonardo pour entamer des négociations avec l'entourage de Neymar en vue d'un prolongation de contre.

La prolongation de Neymar en bonne voie ?