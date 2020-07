Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane bientôt fixé sur son avenir !

Publié le 17 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Interrogé en conférence sur l’avenir de Dani Ceballos, Mikel Arteta a révélé que les dirigeants d’Arsenal se réuniront très prochainement pour évoquer ce dossier. Zinédine Zidane pourrait enfin se séparer du milieu espagnol.

« Nous discutons avec le Real Madrid. Nous ne sommes pas propriétaires de Dani Ceballos, il n'est pas encore entre nos mains, donc les clubs devront communiquer et voir ce que nous pouvons faire. Je suis vraiment content de lui, de la façon dont il évolue. » avait récemment lancé Mikel Arteta sur l’avenir de Dani Ceballos. L’entraineur des Gunners avait tout de même laissé planer le doute quant aux véritables intentions d’Arsenal dans ce dossier. Écarté des projets de Zinédine Zidane au Real Madrid, le milieu espagnol portera-t-il les couleurs du club londonien la saison prochaine ? Arteta s'est de nouveau prononcé sur le sujet ce vendredi.

« Je suis vraiment content de ses progrès »