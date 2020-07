Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle révélation sur l'avenir de Quique Setién !

Publié le 17 juillet 2020 à 22h30 par D.M.

Le FC Barcelone ne devrait pas s’exprimer sur l’avenir de Quique Setién ce vendredi et pourrait attendre lundi avant de se prononcer clairement sur la situation du technicien.

Quique Setién pourrait bien vivre ses dernières heures sur le banc du FC Barcelone. Ce jeudi, le club catalan n’a pas que perdu son match face à Osasuna, il a également dit adieu au titre de champion d’Espagne finalement remporté par le Real Madrid. Un résultat décevant qui fragilise un peu plus la position de Quique Setién. Après la rencontre, Lionel Messi n'avait d'ailleurs pas hésité à égratigner son entraîneur : « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. » Arrivé en janvier et sous contrat jusqu’en 2022, le technicien devait s’entretenir ce vendredi avec son président Josep Maria Bartomeu afin d’évoquer son état d’esprit selon les informations de Mundo Deportivo .

Décision lundi pour Setién