Mercato - Barcelone : Coutinho, la clé d’un dossier brûlant du Barça ?

17 juillet 2020

Indésirable du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait immédiatement quitter le Barça à son retour de prêt du Bayern Munich à la fin de la saison. Idéalement, le club culé voudrait le vendre afin de financer l’opération Lautaro Martinez.

Il y aura eu un avant et un après Barcelone pour Philippe Coutinho. Meneur de jeu capable de jouer dans l’axe et sur les ailes, le Brésilien avait flambé à Liverpool avant de choisir de vivre son « rêve » en signant au Barça à l’hiver 2018 et de ce fait, de mettre un véritable frein à sa progression. En effet, en Catalogne, Coutinho n’est jamais parvenu à retrouver son niveau d’antan, et son prêt au Bayern Munich a souligné l’irrégularité de l’international brésilien. Au FC Barcelone, on ne voudrait plus de Philippe Coutinho. Et alors que la grande priorité estivale se nomme Lautaro Martinez, le Barça compterait sur son milieu offensif.

Philippe Coutinho pour débloquer le dossier Lautaro Martinez