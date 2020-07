Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien du club en rajoute une couche pour succéder à Zubizarreta !

Publié le 18 juillet 2020 à 0h45 par D.M.

Alors qu’il s’est porté candidat pour le poste de « head of football », Fabrizio Ravanelli a indiqué ce vendredi qu’il n’avait toujours pas de nouvelles de la part de l’OM. L’ancien joueur est également revenu sur ses propos portant sur une possible arrivée de Gonzalo Higuain à Marseille.

L’OM a trouvé son « head of business » en la personne de Hugues Ouvrard. Le club marseillais cherche désormais un directeur du football capable de prendre la succession d’Andoni Zubizarreta et qui disposera de fonctions élargies. Un poste qui intéresse l’ancien joueur de l’OM Fabrizio Ravanelli : « Bien sûr que ce poste m'intéresse. Tout le monde sait que j’aime cette ville, ses supporters et le football français (…) Je n'ai pas appelé Jacques-Henri Eyraud. Mais je l'ai rencontré au Vélodrome, on a parlé et il sait que je souhaite revenir un jour à Marseille » avait-il indiqué en juin dernier. Ancien de la Juventus, l’Italien a par ailleurs indiqué qu’il rêverait d’attirer Gonzalo Higuain à Marseille s'il accédait au poste désiré: « Si j'étais directeur du football à Marseille ? Je ferais venir Higuain ! Je ne sais pas s'il viendrait avec moi (rire). Ce serait un joueur important pour faire la Ligue des Champions à l'OM et il aura peut-être l'occasion de partir pour la saison prochaine. Ou peut-être qu'il va rester, mais à mon avis, on peut se faire prêter ce joueur qui a 32 ans .»

« Pour le moment il n'y a rien »