Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc pourrait relancer la succession de Quique Setién !

Publié le 17 juillet 2020 à 21h00 par D.M. mis à jour le 17 juillet 2020 à 21h01

Alors que l’avenir de Quique Setién parait de plus en plus incertain au FC Barcelone, Jorge Mendes aurait soufflé aux dirigeants catalans le nom de Laurent Blanc.

Et si l’heure du retour avait sonné pour Laurent Blanc ? Sans club depuis son départ du PSG en 2016, l’ancien international français pourrait relever un nouveau défi prochainement. Mais le technicien se montre exigeant et a refusé de nombreuses offres. Comme annoncé par le 10 Sport le 8 juin dernier, Laurent Blanc a refusé le poste le poste de sélectionneur des Émirats Arabes Unis, mais également une proposition venue de Fenerbahçe. Son nom a également été évoqué du côté des Girondins de Bordeaux, et du FC Valence. Son ancien agent Alain Migliaccio avait précisé les contours de son prochain club : « Ce n’est pas une question d’argent. Ce n’est pas non plus un homme de coups comme Mourinho. Il veut un projet qui lui convienne avec des gens sérieux. » Représentant de Laurent Blanc, Jorge Mendes aurait de grandes ambitions pour son client et aurait soufflé son nom à un club prestigieux.

Laurent Blanc proposé au FC Barcelone

Selon les informations de Francesc Aguilar, journaliste à Mundo Deportivo , Jorge Mendes aurait proposé le nom de Laurent Blanc aux dirigeants du FC Barcelone. En effet, le club catalan, qui a dieu adieu au titre d’Espagne ce jeudi, pourrait prochainement se séparer de Quique Setién et les responsables du FC Barcelone aimeraient attirer un ancien de la maison blaugrana pour le remplacer. Même s'il ferait figure de favori, Xavi n’envisagerait pas pour l’instant de quitter son club d’Al-Saad. Ancien joueur du FC Barcelone (entre 1996 et 1997), Laurent Blanc pourrait intéresser les dirigeants catalans. D’autant plus, que son nom avait déjà circulé en Catalogne lorsqu’Andoni Zubizarreta occupait le rôle de directeur sportif. Reste à savoir si Josep Maria Bartomeu donnera suite à cette proposition de Jorge Mendes.