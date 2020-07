Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un indésirable de Puel affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2020 à 20h15 par A.D.

Alors qu'il n'est que le troisième choix de Claude Puel au poste de latéral gauche, Miguel Trauco semble indésirable à l'ASSE. Malgré tout, le défenseur péruvien souhaite absolument rester chez les Verts et s'y imposer.

Depuis la reprise des activités, Miguel Trauco n'a pas été aligné par Claude Puel en amical. Troisième choix au poste d'arrière gauche, le défenseur péruvien devrait être poussé vers la sortie cet été. Alors que Miguel Trauco serait pisté par l'Olympiakos, son agent n'a pas fermé la porte à cette opportunité. « L'Olympiakos est une grande équipe. Nous le savons, notamment via son passé dans les compétitions européennes. C'est une grande équipe en Europe et ce serait un très bon choix pour Miguel. Mais ce n'est pas à nous de décider, c'est aux clubs de s'entendre » , a-t-il confié à Sport 24 il y a quelques jours. De son côté, Miguel Trauco estime ne pas en avoir fini avec l'ASSE.

«Si vous me demandez mon souhait, je voudrais rester»