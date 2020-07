Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cet indésirable de Puel lance un énorme appel du pied !

Publié le 13 juillet 2020 à 0h00 par D.M.

Poussé vers la sortie, Miguel Trauco pourrait prendre la direction de l’Olympiakos. L'agent du latéral gauche a fait un point sur la situation du joueur.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Miguel Trauco a de grandes chances de quitter l’ASSE lors du mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport en février dernier, le club stéphanois, confronté à de grosses difficultés financières, prévoit de se séparer de nombreux joueurs. But Football Club indiquait le 9 juillet dernier que Miguel Trauco ne serait pas conservé par l’ASSE. L’arrière gauche pourrait prendre la direction de la Grèce où il figurerait sur les tablettes de l’Olympiakos.

« L’Olympiakos ? Un très bon choix pour Miguel »