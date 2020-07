Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule solution envisageable pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 17 juillet 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Layvin Kurzawa a prolongé jusqu’en 2024, Leonardo semble toujours à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour renforcer la défense du PSG cet été. Et une seule solution semble être envisageable avec une de ses pistes à ce poste…

Leonardo continue de préparer son mercato. Après avoir fait venir Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan et bouclé les prolongations de contrat de Kurzawa et Kimpembe, tous deux liés avec le PSG jusqu’en 2024, le directeur sportif brésilien s’active en ce qui concerne les arrivées. Outre les nombreuses pistes pour le milieu de terrain (Milinkovic-Savic, Bennacer ou encore Pellegrini), il souhaite renforcer l’arrière-garde parisienne, et notamment le côté gauche. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo suit très attentivement le latéral gauche Luca Pellegrini (Juventus). Cependant, il n’aurait qu’une seule solution pour le faire venir…

Pellegrini utilisé comme monnaie d’échange ?