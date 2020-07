Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 juillet 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Comme attendu, Florentino Pérez a confirmé ce jeudi soir qu'il ne se positionnera pas sur Kylian Mbappé cet été. Cependant, l'intérêt du Real Madrid n'a jamais été aussi prononcé pour la star du PSG, et le danger persiste pour le club de la capitale.

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé peut déjà se vanter d'être le footballeur le plus convoité de la planète, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son éclosion à l'AS Monaco, le natif de Bondy est dans le viseur de tous les cadors européens, et ce ne sont pas ses prestations flamboyantes avec le PSG qui vont les inciter à regarder ailleurs. Déjà positionné en 2017 avant la signature de Mbappé dans la capitale, le Real Madrid apparaît en position de force dans ce dossier. Les Merengue disposent de ressources importantes et ont surtout la préférence du joueur, qui n'a jamais caché son attachement pour le club de Zinedine Zidane. Reste donc à savoir quand exactement l'international tricolore décidera de quitter le PSG pour découvrir l'Espagne, lui qui voit son contrat arriver à expiration en 2022.

Pérez ferme la porte au transfert de Mbappé cet été

L'été dernier, la presse espagnole indiquait que le Real Madrid allait se positionner durant l'été 2020 afin de s'attacher les services de Kylian Mbappé et l'aligner en attaque aux côtés de Karim Benzema et Eden Hazard. Mais la crise du Covid-19 est passée par là entre temps, obligeant les écuries à changer leurs plans. Entre l'indemnité de transfert et les émoluments conséquents à offrir à Kylian Mbappé, le Real Madrid ne peut se permettre de boucler le dossier dès cet été comme l'a confirmé Florentino Pérez ce jeudi, après le sacre de la Casa Blanca en Liga. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été », a confié le président du Real Madrid au micro de la Onda Cero , avant d’être logiquement relancé sur la piste menant au numéro 7 du PSG : « Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose. » Kylian Mbappé disputera donc une quatrième saison sous le maillot Rouge et Bleu , et celle-ci pourrait être la dernière.

2021 si possible...

Alors que le PSG tente par tous les moyens de convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail afin de repousser la menace Real Madrid, Florentino Pérez ferait le maximum pour compromettre les plans du club de la capitale. Le président du Real Madrid souhaiterait revenir en force dans le dossier Mbappé en 2021, lorsque l'attaquant n'aura plus qu'une année de contrat, et aurait ainsi demandé au principal intéressé de ne pas céder aux propositions de Leonardo et du Qatar selon Marca cette semaine. L'objectif est clair, mettre la pression sur le PSG l'été prochain afin de récupérer le joueur à moindre coût, pour éviter que le club de la capitale ne perde son joyau gratuitement l'été suivant. Une stratégie qui avait déjà marché pour le Real Madrid en 2019 avec Eden Hazard, recruté pour 100M€. Néanmoins, le Qatar pourrait se montrer obstiné en ne cédant pas malgré le risque de voir le natif de Bondy se retrouver libre en 2022, mais là aussi, les Madrilènes auraient tout prévu.

… ou 2022 pour frapper un gros coup