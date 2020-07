Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato : La Juventus pousse fort pour Lacazette (Arsenal) !

Publié le 17 juillet 2020 à 17h00 par Alexis Bernard

Sur la piste d’Alexandre Lacazette, la Juventus a entrepris des démarches concrètes auprès du joueur comme d’Arsenal.

Alexandre Lacazette est un garçon courtisé. Comme révélé par L’Equipe , plusieurs clubs ont coché son nom pour cet été, à commencer par l’Atletico de Madrid. Mais pour l’heure, les Colchoneros n’ont pas bougé. Et selon nos sources, c’est du côté de l’Italie que le dossier avance le plus. La Juventus Turin est même passée à l’action !

Des discussions viennent de démarrer