Mercato - OM : Ajroudi annonce déjà l'arrivée de stars à Marseille !

Publié le 17 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

À la tête du projet de rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi s’est confié sur ses idées de recrutement. Il aimerait attirer «des stars du football» mondial à Marseille, tout en voulant mettre l'axant sur la formation.

Accompagné de Mourad Boudjellal qu’il aimerait nommer président de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi est au cœur d’un projet fou : racheter le club marseillais à Frank McCourt. « Il n'y a aucune offre, aucun contact. Le club n'est pas à vendre », avait déclaré la porte-parole du propriétaire américain ces derniers jours dans le but de calmer les débats. Mais décidément très motivé à l’idée de s’emparer de l’OM, l’homme d’affaires franco-tunisien ne cesse de se livrer à la presse. Et ce dernier espère réaliser de grandes choses à Marseille, notamment sur le mercato…

« Il faut amener des stars du football »