Mercato - OM : Arabie Saoudite, MBS... Ajroudi annonce du lourd pour son projet !

Publié le 17 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

Alors qu'il existe de nombreuses zones d'ombre autour du projet mené par Mohamed Ayachi Ajroudi, ce dernier en dit plus concernant les investisseurs qui l'accompagnent dans son projet.

Difficile d'y voir clair dans le projet de rachat de l'Olympique de Marseille incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi. Et pourtant, ce n'est pas faute d'en parler dans les médias. En effet, il existe plusieurs zones d'ombre comme la composition exacte des investisseurs qui accompagnent l'homme d'affaires franco-tunisien et Mourad Boudjellal. Des fonds d'investissements étatiques provenant du Moyen-Orient ont d'abord été évoquées, avant que des fonds privés soient finalement inclus dans ce projet. Mohamed Ayachi Ajroudi en dit plus. Et s'il ne dévoile pas l’identité des investisseurs, il annonce que ce sera du lourd.

«Ça surprendra tout le monde»