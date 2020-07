Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho aurait tranché pour son prochain club !

Publié le 18 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Agent de Philippe Coutinho, Kia Joorabchian souhaiterait que son client rejoigne Arsenal lors du prochain mercato. Le joueur brésilien pourrait être accompagné de son compatriote Willian.

Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne sera pas conservé par le club allemand et retournera en Catalogne à l’issue de son contrat le 30 août prochain. Mais le joueur brésilien ne devrait pas s’éterniser au FC Barcelone. Le club catalan ne compterait plus sur lui et chercherait une porte de sortie pour le joueur recruté 145M€ en 2018. Comme annoncé par le 10 Sport le 24 mai dernier, Arsenal souhaite attirer Philippe Coutinho dans ses rangs et aurait entamé des discussions avec son agent Kia Joorabchian.

Coutinho à Arsenal la saison prochaine ?