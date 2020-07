Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Gonzalo Higuain au cœur d’un projet colossal ?

Publié le 18 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir déjà déclaré ces dernières semaines qu’il tenterait de recruter Gonzalo Higuain s’il était nommé à la direction de l’OM, Fabrizio Ravanelli a de nouveau évoqué le buteur de la Juventus.

« Si j'étais directeur du football à Marseille ? Je ferais venir Higuain ! », confiait en juin dernier Fabrizio Ravanelli, ancien buteur de l’OM dans les années 90, qui avançait donc cet argument dans le cadre de sa candidature à la succession d’Andoni Zubizarreta. Mais finalement, même en parallèle des histoires du possible rachat de l’OM, cette piste ne semble pas avoir été creusée par la direction actuelle du club phocéen. Et pourtant, Higuain semble être un projet sérieux pour Ravanelli…

« Il pourrait devenir le chouchou des Marseillais »