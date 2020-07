Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale programmée pour Guendouzi ?

Publié le 18 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Désireux de renforcer son milieu de terrain, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Mattéo Guendouzi. Cependant, le PSG pourrait se retrouver en grand danger dans ce dossier, alors que le Barça semble se rapprocher de plus en plus du milieu français d’Arsenal…

Mattéo Guendouzi continue d’avoir la cote sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , le Real Madrid et le FC Barcelone courtisent le milieu français d’Arsenal, qui n’entre plus vraiment dans les plans de Mikel Arteta, que ce soit en raison de son comportement ou de ses performances. Suite à l’épisode Brighton, où l’ancien milieu lorientais avait perdu son sang-froid, son avenir à Arsenal semble remis en cause, alors que Leonardo aurait coché son nom sur sa short-list pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Cependant, le Barça se rapprocherait toujours plus de Guendouzi…

Un échange Guendouzi - Coutinho proposé ?