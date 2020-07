Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Guendouzi !

Publié le 18 juillet 2020 à 13h45 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG et de Leonardo, Matteo Guendouzi pourrait faire ses valises cet été. Un départ qui semblerait se profiler avec la récente décision de Mikel Arteta envers le milieu tricolore.

La fin de l’aventure pour Matteo Guendouzi avec Arsenal ? Auteur d’un geste déplacé au cours du match face à Brighton le 20 juin dernier, le milieu tricolore est sur la sellette. Sanctionné et mis de côté par son coach Mikel Arteta, un départ est envisagé cet été d’autant plus que de nombreux cadors européens seraient venus aux renseignements comme révélé en exclusivité dans le 10sport. Le Real Madrid, le PSG et le FC Barcelone sont ainsi sur les rangs pour l’accueillir cet été. Une lutte qui pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines au vue de la grande décision qu’a prise Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, envers Matteo Guendouzi.

Mikel Arteta ne veut plus de Guendouzi