Mercato - Barcelone : L'avenir de Lautaro Martinez d'ores et déjà scellé ?

Publié le 17 juillet 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Le FC Barcelone et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement de Lautaro Martinez cet été. Alors que le Barça manquerait de moyens financiers, le joueur serait prêt à tourner le dos à Pep Guardiola et à attendre l'été 2021 pour quitter l'Inter.

Lautaro Martinez aurait totalement séduit le FC Barcelone. Pour préparer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le club catalan aurait fait du buteur de l'Inter sa grande priorité. Toutefois, le Barça ne parviendrait pas à trouver un terrain d'entente avec l'Inter. Peu emballé par l'idée de se séparer de Lautaro Martinez, les Nerazzurri se montreraient intransigeant et auraient fixé leurs exigences à hauteur de 111M€. Une somme que le FC Barcelone ne serait pas du tout disposé à payer. D'autant qu'il aurait été fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus. Si Lautaro Martinez n'aurait d'yeux que pour le FC Barcelone en cas de départ, il n'aurait pas informé la direction de l'Inter de ses intentions.

«Il n'a jamais exprimé son intention de partir»

Lors d'un entretien accordé à DAZN , Giuseppe Marotta s'est prononcé sur le dossier Lautaro Martinez et a confié que son numéro 10 ne lui avait jamais fait part de son désir de rejoindre le FC Barcelone : « Les rumeurs sont emportées par le vent. Il n'a jamais exprimé son intention de partir. Nous l'apprécions, il a eu un moment compliqué, mais il remonte la pente peu à peu » . A en croire le directeur sportif de l'Inter, tout resterait donc à faire en ce qui concerne Lautaro Martinez. Et Pep Guardiola serait prêt à en profiter. Alors que le TAS a annulé la sanction de Manchester City - interdiction de disputer les deux prochaines Ligue des Champions - le coach espagnol serait déterminé à concurrencer le FC Barcelone pour Lautaro Martinez. D'après les indiscrétions de ce vendredi de Tuttosport , les Citizens seraient prêts à miser gros pour rafler la mise et devancer le club blaugrana. En effet, Pep Guardiola pourrait offrir un chèque avoisinant les 100M€ ou proposer un échange avec Angelino ou Gabriel Jesus. Malgré tout, l'ancien du FC Barcelone ne devrait pas obtenir gain de cause pour Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez ne devrait pas quitter l'Inter cet été