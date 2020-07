Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça effrayé par Guardiola pour Lautaro Martinez ? La réponse !

Publié le 16 juillet 2020 à 19h00 par T.M.

En Angleterre, on assure ce jeudi que Manchester City souhaiterait recruter Lautaro Martinez pour succéder à Sergio Agüero. De quoi effrayer le FC Barcelone, intéressé par le buteur de l’Inter Milan ?

Depuis plusieurs semaines déjà, le FC Barcelone discute avec l’Inter Milan pour le transfert de Lautaro Martinez. Problème, avec des moyens financiers réduits, le club catalan a du mal dans les négociations, qui commencent à s’éterniser. Le Barça ne lâcherait rien et espérerait toujours parvenir à un accord, qui pourrait se faire sur la base d’une opération à 70M€ + Junior Firpo. Mais en attendant de trouver cette somme, les Blaugrana voient d’autres prétendants se positionner pour Lautaro Martinez. Ainsi, ce jeudi, Sky Sports a annoncé que Manchester City penserait également au buteur argentin afin d’en faire le successeur de Sergio Agüero à l’Etihad Stadium.

Le Barça serein ?