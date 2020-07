Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Où voyez-vous Zinedine Zidane après le Real Madrid ?

Publié le 19 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Malgré le nouveau titre de champion d'Espagne décroché par le Real Madrid, Zinedine Zidane est resté incertain quant à son avenir chez les Merengue. Selon vous, que fera le Français après son aventure à la Casa Blanca ?

Zinedine Zidane entre encore un peu plus dans l'histoire après avoir remporté la Liga cette semaine, le 34e sacre national du Real Madrid et le onzième titre décroché par l'entraîneur français. Le technicien français a donc réussi sa mission, lui qui avait fait son retour dans la capitale espagnole en 2019. Zinedine Zidane a donc récupéré du crédit aux yeux de Florentino Pérez, alors que son départ était déjà dans l'air du temps il y a quelques mois, lorsque les Merengue étaient mal en point. D'ailleurs, le champion du monde 1998 s'est montré très hasardeux ce samedi au moment d'évoquer son avenir : « Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, a lâché Zidane, d’après AS . J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir. »

PSG, Juve, OM, les Bleus... Quel avenir pour Zizou ?