Mercato - PSG : Koulibaly déconseillé d’aller au PSG ? La réponse !

Publié le 19 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Pour renforcer sa défense le PSG penserait notamment à Kalidou Koulibaly. Toutefois, un étonnant intermédiaire pourrait bien venir mettre des bâtons dans les roues de Leonardo s'il le souhaitait.

Le dossier Kalidou Koulibaly qui a très tôt été annoncé comme l'une des priorités du PSG semble désormais battre de l’aile. Premièrement en raison des déclarations du Sénégalais qui a indiqué récemment qu’il se verrait bien rester à Naples. Deuxièmement, parce que Manchester City, concurrent du PSG sur le dossier Koulibaly, serait prêt à employer les grands moyens pour le recruter. Ce serait à ce jour les deux raisons qui expliqueraient les difficultés du PSG pour Kalidou Koulibaly. La vie de Leonardo est compliquée dans ce dossier et elle aurait pu l'être encore plus...

Akhenaton dément avoir tenté de nuire au PSG pour Koulibaly