Mercato - Real Madrid : Eden Hazard valide un gros coup de Zidane !

Publié le 19 juillet 2020 à 19h00 par D.M.

Arrivé au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Ferland Mendy a eu le droit aux louanges de son partenaire Eden Hazard.

Après avoir montré ses qualités en Ligue 1 sous le maillot de l’OL, Ferland Mendy (25 ans) décidait de passer la vitesse supérieure l'été dernier en signant un contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid. Un transfert rendu notamment possible par Zinedine Zidane qui avait soufflé le nom de l'international français à ses dirigeants : « Ferland Mendy ne m'étonne pas. C'est moi qui l'ai demandé au club. C'est un joueur talentueux et très jeune. Mendy prouve qu'il est un joueur fait pour le Real Madrid ». Pour sa première année au Real Madrid, Ferland Mendy a réalisé des prestations convaincantes. Ce qui lui a valu les louanges de l’un de ses coéquipiers.

« Mendy a montré qu'il représente l'avenir du Real Madrid »