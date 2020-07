Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un mur dans le dossier Ismaël Bennacer...

Publié le 19 juillet 2020 à 16h15 par D.M.

Journaliste italien, Antonio Vitiello a confirmé l’intérêt du PSG pour Ismaël Bennacer. Toutefois, selon ses dires, le Milan AC ne semble pas disposé à se séparer du milieu de terrain.

Leonardo a défini ses priorités pour le mercato estival et cherche notamment à renforcer le milieu de terrain du PSG. Comme souvent, le directeur sportif se tourne vers l’Italie pour dénicher la perle rare. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club parisien vise Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Mais Leonardo a activé d'autres pistes et l'une d'entre elles mène directement à Ismaël Bennacer. Une arrivée réclamée par Doha qui en pince pour le milieu de terrain algérien. Comme annoncé par le 10 Sport le 7 juin dernier, le PSG a transmis au Milan AC une offre de 40M€. Mais à en croire le journaliste de TMW Antonio Vitiello, ces tentatives pourraient rester vaines puisque le club italien n’aurait aucune intention de laisser filer Ismaël Bennacer cet été.

« Le Milan AC a repoussé l'intérêt du PSG »