Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dani Alves monte au créneau pour le choix de Neymar...

Publié le 19 juillet 2020 à 14h15 par H.G.

Alors que beaucoup d’observateurs du FC Barcelone considèrent que Neymar regrette d’être parti au PSG en 2017 et qu’il a fait une erreur, Dani Alves a pour sa part défendu un point de vue plus mesuré.

On l’a surnommé « le transfert du siècle ». En août 2017, au terme d’un long feuilleton, le PSG est parvenu à arracher la signature de Neymar en déboursant les 222M€ de sa clause libératoire au FC Barcelone, qui n’a donc rien pu faire pour retenir son joueur. Seulement voilà, au cours de ses deux premières saisons dans la capitale française, l’international brésilien n’a eu de cesse d’enchaîner les mésaventures, entre des blessures et des polémiques sur son attitude en passant par une plainte déposée à son encontre pour une agression sexuelle finalement classée sans suite. De quoi faire regretter à Neymar son choix d’avoir rejoint le PSG alors qu’il était épanoui au FC Barcelone ? Pas vraiment à en croire les propos de Dani Alves.

« Je ne pense jamais que les gens font des erreurs lorsqu'ils prennent des décisions »