Mercato - PSG : Cette grande annonce de Daniel Alves sur le transfert de Neymar !

Publié le 19 juillet 2020 à 8h45 par Th.B.

Arrivé quelques jours avant que le transfert de Neymar ne soit officialisé en août 2017, Daniel Alves a tenu à mettre la lumière sur la vérité et de sa supposée implication dans l’arrivée du Brésilien au PSG.

En plein milieu du mercato estival de 2017, le PSG frappait un énorme coup en recrutant Neymar. La star auriverde disposait alors dans son contrat avec le FC Barcelone d’une clause libératoire fixée à 222M€. Le PSG, en déboursant ce montant, mettant ainsi la main sur l’un des meilleurs joueurs du monde. Quelques jours avant ce gros coup, le PSG s’était déjà attaché les services du compatriote brésilien de Neymar et son ancien coéquipier au Barça : Daniel Alves. Certains ont fait un lien entre le transfert d’Alves qui a précédé celui de Neymar. Mais selon le principal intéressé, il n’a joué aucun rôle dans la décision du numéro 10 du PSG.

Daniel Alves décline toute responsabilité et influence dans le choix de Neymar de signer au PSG