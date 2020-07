Foot - PSG

PSG - Neymar : «Je suis très content de revenir jouer à la maison»

Publié le 17 juillet 2020 à 21h13 par B.C.

Titularisé pour affronter Waasland-Beveren ce vendredi soir, Neymar s'est dit heureux de retrouver le Parc des Princes.