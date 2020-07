Foot - PSG

PSG : Tuchel annonce la couleur pour Neymar et Mbappe !

Publié le 14 juillet 2020 à 5h15 par A.M.

Présent en conférence de presse après le large succès contre Le Havre, Thomas Tuchel n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction face au niveau de son trio d'attaque.

Pour son retour à la compétition, face au Havre en match amical, le PSG n'a pas fait les choses à moitié. Emmené par un trio offensif déjà en grande forme, le club parisien a atomisé le club normand (9-0). En 45 minutes, Mauro Icardi et Neymar ont chacun inscrit un doublé tandis que Kylian Mbappé y est également allé de son but en obtenant également un penalty. Après la rencontre, Thomas Tuchel a d'ailleurs affiché sa satisfaction concernant l'état de forme de son trio.

«Ça s'est vu aujourd'hui, ils aiment travailler ensemble»