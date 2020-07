Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Messi... Dani Alves prend position pour l’avenir de Neymar !

Publié le 19 juillet 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que Neymar est plus épanoui que jamais au PSG en ce moment, Dani Alves considère malgré tout que l’international brésilien serait bien inspiré de retourner au FC Barcelone.

Après une session estivale 2019 au cours de laquelle il souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone, Neymar est finalement resté au PSG. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaquant de 28 ans s’est rapidement remobilisé en affichant son meilleur visage sur le terrain ainsi qu’une attitude et une motivation exemplaires. Un changement de position qui ne tient qu’à une chose : l’ancien joueur de Santos est désormais pleinement épanoui au PSG et à Paris. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, Neymar n’a jamais été aussi heureux depuis son arrivée dans la capitale française, au point où la tendance du moment est qu’il est en faveur de poursuivre son aventure parisienne au-delà de 2022, bien que Leonardo ne lui ait pas encore transmis de proposition. Seulement voilà, bien qu’il voit son ancien coéquipier au PSG et au FC Barcelone être heureux avec les pensionnaires du Parc des Princes, Dani Alves considère que Neymar ferait le bon choix en retournant au Barça dès maintenant.

« Ils savent qu'il peut beaucoup aider Messi afin que le Barça redevienne géant »