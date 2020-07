Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un étonnant intermédiaire impliqué dans le dossier Wahbi Khazri !

Publié le 19 juillet 2020 à 10h45 par La rédaction

Aujourd'hui à l'ASSE, Wahbi Kahzri aurait pu débarquer à l'OM il y a quelques mois. Un dossier dans lequel Akhenaton, rappeur marseillais, était notamment impliqué.

Il y a deux ans désormais, Wahbi Khazri faisait le choix de rejoindre l'ASSE, après un prêt d'un an du côté de Rennes. L'ancien joueur de Sunderland a ainsi retrouvé le championnat de France, où il s'était révélé sous le maillot de Bastia. Dans le Forez, le Tunisien avait d'ailleurs signé une excellente première saison, mais tout aurait pu être différent pour le désormais joueur de Claude Puel. En effet, pour Khazri, il avait notamment été question d'un intérêt de l'OM. Sa carrière aurait donc pu s'écrire sur la Canebière, où un certain Akhenaton aurait bien aimé l'accueillir.

Akhénaton a conseillé à Kazri de signer à l’OM