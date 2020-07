Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laurent Blanc a reçu un coup de pouce… d'Al-Khelaïfi !

Publié le 19 juillet 2020 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il souhaite retrouver un poste d’entraîneur cet été et qu’il a dernièrement été annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Laurent Blanc aurait été aidé dans sa quête d’un banc par le président du PSG.

Quatre ans après son départ du PSG, Laurent Blanc a décidé de passer à l’action pour retrouver un poste d’entraîneur dans les prochaines semaines. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 8 juin dernier, le technicien français a déjà repoussé une proposition du Fenerbahçe et une offre pour le poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite. Dans le même temps, celui qui a mené les Girondins de Bordeaux vers le sacre en Ligue 1 en 2009 a dernièrement été annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, tandis qu’il est annoncé avec insistance sur les tablettes du FC Valence. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, aurait aidé Laurent Blanc avec les pensionnaires du stade Mestalla.

Nasser Al-Khelaïfi aurait fait rencontrer Laurent Blanc à Peter Lim !