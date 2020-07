Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à toutes les folies pour Koulibaly !

Publié le 18 juillet 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Napoli, Kalidou Koulibaly aurait tapé dans l'oeil de Leonardo et de Pep Guardiola. Alors qu'un duel au sommet devrait avoir lieu entre le PSG et Manchester City cet été, le technicien espagnol serait déjà passé à l'assaut. Détenteur d'une grosse offre venue d'Angleterre, Fali Ramadani serait actuellement à Naples pour rencontrer la direction des Azzurri et évoquer l'avenir de Kalidou Koulibaly.

Leonardo préparerait déjà le départ de Thiago Silva. En fin de contrat depuis le 30 juin, le capitaine du PSG a étendu son bail de deux mois pour finir la saison européenne et poursuivre l'aventure en Ligue des Champions avec ses partenaires parisiens. A l'issue de la campagne de C1, Thiago Silva prendra le large et migrera vers de nouveaux horizons. Pour cette raison, Leonardo serait déjà très actif pour dénicher son digne héritier. Et pour prendre la succession d' O Monstro , le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils et en particulier celui de Kalidou Koulibaly. Toutefois, la tâche ne devrait pas être aisée pour Leonardo, puisque l'international sénégalais se sent bien au Napoli et ne ferme pas la porte à une fin de carrière chez les Azzurri .

«Rester à vie au Napoli ? Je ne dirais pas non»

« Ma famille se porte très bien à Naples et cela me rend heureux. Si je suis ici depuis six ans, c'est grâce à eux, parce que s'ils n'étaient pas bien, je serais déjà parti. Mes enfants parlent aussi bien l'Italien que le français. A la maison, nous parlons les deux langues. Ici, on vit paisiblement. J'entends que je vais m'en aller, mais ici je suis bien. Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler du marché alors qu'il n'y a rien à l'horizon. Chaque jour, il y a une nouvelle rumeur. Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Je n'ai jamais parlé d'un départ à mes dirigeants. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé du marché. J'ai également vu des nouvelles sur mon avenir dans les journaux, mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% avec le Napoli et cela me dérange d'être associé à tel ou tel club tous les jours. (...) On verra ce que décide le président, s'il me propose une prolongation de contrat. Cela me permettrait de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore trois ans de contrat. Ça fait beaucoup et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples. Rester à vie au Napoli ? Je ne dirais pas non. Mais je ne veux tromper personne. On sait comment cela se passe dans le football. Vous pouvez dire que vous restez à vie et être vendu ensuite. Je veux donc dire aux fans que je me donnerai à 200-300% tant que je porterais ce maillot. J'ai une relation spéciale avec les supporters de Naples, un sentiment pur » , a développé Kalidou Koulibaly lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport il y a tout juste une semaine.

Une réunion au sommet entre le Napoli et le clan Koulibaly ?