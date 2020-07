Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations de taille sur le dossier Koulibaly !

Publié le 17 juillet 2020 à 0h45 par Th.B.

Pour remplacer Thiago Silva, le PSG penserait à Kalidou Koulibaly. Annoncé proche de Manchester City, le défenseur du Napoli ne se rapprocherait pas plus que ça des Citizens. Explications.

Kalidou Koulibaly (29 ans) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et bien qu’Aurelio de Laurentiis, président du Napoli, ne semble pas vouloir brader le défenseur central du club italien, une vente serait escomptée dans les bureaux napolitains. Entre 70 et 90M€, voici le prix réclamé par Naples. Le PSG et Manchester City se livreraient une rude bataille pour rafler la mise dans ce dossier. D’après la presse britannique, City serait prêt à proposer une offre de 83M€ pour que le Sénégalais épaule Aymeric Laporte au sein de la charnière centrale mancunienne la saison prochaine. Néanmoins, le dossier n’aurait pas autant avancé du côté de Manchester City.

Manchester City n’aurait pas concrètement bougé pour Koulibaly