Mercato - PSG : Un transfert à 83M€ pour le successeur annoncé de Thiago Silva ?

Publié le 13 juillet 2020 à 22h15 par A.D.

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement de Kalidou Koulibaly. Le Napoli réclamerait désormais une somme proche de 83M€ pour laisser filer son défenseur sénégalais.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le PSG à la fin du mois d'aout. Engagé avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin, O Monstro a prolongé de deux mois pour pouvoir finir l'aventure européenne sous les couleurs Rouge et bleu . Lorsque la Ligue des Champions sera terminée, l'international brésilien cédera son brassard de capitaine et s'envolera vers d'autres horizons. Pour combler l'absence de Thiago Silva la saison prochaine, Leonardo penserait à Kalidou Koulibaly. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Pep Guardiola, le coach de Manchester City, et payer le prix fort pour obtenir gain de cause.

Guardiola pourrait s'offrir Koulibaly pour 83M€