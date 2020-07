Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse cash du Borussia Dortmund à Leonardo !

Publié le 18 juillet 2020 à 15h45 par H.G.

Alors que Leonardo a vivement critiqué les agissements des écuries allemandes à l’égard des jeunes joueurs français, le directeur sportif du Borussia Dortmund ainsi que celui du RB Leipzig ont tenu à clarifier les choses après les attaques du dirigeant du PSG.

« Les clubs allemands, principalement le Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund s'attaquent aux jeunes et menacent la formation française. C'est un grand problème. Ils appellent les parents, les amis, la famille, le joueur lui-même et cela arrive même avec des joueurs de moins de 16 ans », a lâché Leonardo ce jeudi dans les colonnes du Parisien . Il faut dire que le directeur sportif du PSG a de quoi être agacé contre certaines écuries de Bundesliga dans la mesure où le Bayern Munich a réussi à faire signer au prometteur Tanguy Kouassi son premier contrat professionnel il y a quelques semaines, tandis que le RB Leipzig aurait également tenté d’enrôler le jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu, âgé de seulement 15 ans. De quoi faire sortir de ses gonds Leonardo, qui n’a de cesse de déplorer la fuite des jeunes talents aussi bien au PSG qu'en Ligue 1 en général.

« C'est exactement le contraire de ce qu'il dépeint »