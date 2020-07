Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Leonardo après le départ de Kouassi !

Publié le 16 juillet 2020 à 20h15 par T.M.

A 17 ans, Tanguy Kouassi a décidé de quitter le PSG pour signer son premier contrat pro au Bayern Munich. Un départ vers l’Allemagne que Leonardo semble avoir du mal à digérer.

Apparu à quelques reprises cette saison au PSG, Tanguy Kouassi a montré de belles choses, confirmant qu’il était bien l’un des plus grands talents du centre de formation parisien. Problème, Thomas Tuchel et Leonardo n’ont pas réussi à retenir le défenseur central. En effet, à 17 ans, il n’a pas voulu signer pro avec son club formateur, préférant aller continuer sa progression du côté du Bayern Munich. De quoi attiser la colère du directeur sportif du PSG. Ne digérant pas vraiment le départ de Kouassi vers la Bavière, Leonardo n’a pas hésité à pousser un coup de gueule ce jeudi pour Le Parisien , pointant du doigt les méthodes des clubs allemands et notamment le Bayern Munich.

« Un grand problème »