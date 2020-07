Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La succession de Victor Osimhen se complique !

Publié le 18 juillet 2020 à 14h15 par A.C.

Jonathan David, attaquant de La Gantoise annoncé comme l’un des possibles successeurs de Victor Osimhen au LOSC, ne semble pas vraiment satisfait par ses dirigeants.

C’est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais le bout du tunnel est proche. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Victor Osimhen est toujours plus proche du Napoli. Une tendance confirmée tout récemment par Marc Ingla. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché » a déclaré le directeur général du LOSC. « Pour lui et sa famille, ce peut être une opportunité exceptionnelle ». La presse italienne assure d’ailleurs que le transfert d’Osimhen devrait être officialisé au cours des prochaines heures.

« Les choses ne se passent toutefois pas comme prévu »