Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le feuilleton Osimhen toucherait à sa fin !

Publié le 18 juillet 2020 à 7h15 par D.M.

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, Victor Osimhen devrait bien rejoindre le Napoli et signer son contrat dans les prochaines heures.

Le feuilleton Victor Osimhen pourrait trouver son épilogue très prochainement. Comme annoncé par le 10 Sport, le Napoli a transmis une offre de 80M€ pour s’attacher les services de l’attaquant nigérian. Après quelques jours de réflexion, Victor Osimhen aurait choisi de rejoindre le club italien. Présent en conférence de presse ce jeudi, le directeur général du LOSC Marc Ingla a confirmé le probable départ du joueur arrivé lors du dernier mercato estival : « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché. » Toutefois, selon Il Corriere dello Sport , l’agent d’Osimhen continuerait de proposer les services du joueur à plusieurs clubs de Premier League à l’instar de Liverpool ou de Tottenham afin de négocier un plus gros salaire.

« Osimhen va signer à Naples »