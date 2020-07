Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Osimhen ?

Publié le 17 juillet 2020 à 13h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Naples et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Victor Osimhen en Italie, pour un montant de 80M€. Cependant, un nouveau rebondissement pourrait rapidement survenir dans ce dossier…

Le nouvel agent de Victor Osimhen pourrait tout chambouler. Comme révélé par le10sport.com , Naples et le LOSC sont tombés d’accord fin juin pour le transfert de l’international nigérian en Italie. Une transaction qui atteint les 80M€, et qui atteindrait donc le record de vente du club actuellement détenu par Nicolas Pépé et son transfert pour le même montant à Arsenal l’été dernier. Cependant, le buteur des Dogues a récemment changé d’agent, ce qui pourrait tout changer dans ce dossier, alors que l’Inter Milan était également revenu à la charge…

Osimhen direction la Premier League ?