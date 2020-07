Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Milinkovic-Savic !

Publié le 17 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité pour cet été. Et visiblement, l'intérêt semble réciproque.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo pour cet été. En quête de renforts dans l'entrejeu, le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil de l'international serbe et compte donc absolument l'attirer cet été afin de densifier un secteur de jeu qui possède peu de joueurs de son profil, à savoir capable de casser les lignes balle au pied tout en possédant un physique imposant. Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué compte tenu des exigences de la Lazio Rome. Mais Leonardo peut compter sur un soutien de poids.

Milinkovic-Savic fait le forcing pour rejoindre le PSG