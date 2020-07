Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte s’ouvrirait enfin pour Philippe Coutinho !

Publié le 18 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Philippe Coutinho va prochainement revenir au FC Barcelone. Et alors que les Blaugrana cherchent à trouver preneur pour le Brésilien, une porte de sortie pourrait se profiler.

Clairement pas en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté cette saison au Bayern Munich. Alors que les Bavarois ne conserveront pas le Brésilien, le club catalan s’activerait pour trouver une porte de sortie au milieu de terrain. Toutefois, avec le salaire XXL de Coutinho ainsi que la grosse indemnité espérée par les Blaugrana, trouver preneur n’est pas simple. La solution pourrait finalement se trouver du côté de la Premier League. L’ancien de Liverpool pourrait alors retrouver l’Angleterre en s’installant pourquoi pas du côté d’Arsenal.

Edu valide une arrivée de Coutinho