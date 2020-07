Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a bien un joli coup à jouer à Manchester United !

Publié le 18 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, André Villas-Boas s'intéresserait à Diogo Dalot. Ce serait un joli coup pour Jean-Luc Arribart.

Cet été, l'Olympique de Marseille aura plusieurs dossiers chauds à gérer, et pour se renforcer, il faudra se montre malin. Et parmi les postes à renforcer, André Villas-Boas pourrait réclamer un nouveau latéral droit afin de compenser les éventuels départ de Bouna Sarr et Hiroki Sakai. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de celui de Diogo Dalot qui pourrait débarquer sous la forme d'un prêt en provenance de Manchester United. Et pour Jean-Luc Arribart, consultant Premier League de Canal+ , ce serait une bonne idée.

Dalot, un joli coup pour l'OM ?