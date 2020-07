Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane jette un grand froid sur son avenir !

Publié le 18 juillet 2020 à 14h00 par A.C.

Zinedine Zidane, sous contrat avec le Real Madrid en 2022, ne ferme pas totalement la porte à un départ.

Et de onze. En remportant la Liga devant le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid cette saison, Zinedine Zidane rafle le onzième titre de sa toute jeune carrière d’entraineur. Pas mal, en seulement trois ans et demi ! A Madrid, Zidane semble être heureux, mais plusieurs sources ont évoqué des tensions avec le président, Florentino Pérez. Des tensions qui pourraient bien pousser le Français à quitter son poste, comme il a d'ailleurs déjà pu le faire par le passé.

« Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir »