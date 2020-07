Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance brise les espoirs de Villas-Boas !

Publié le 18 juillet 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé, l'OM est en concurrence avec le Stade Rennais et le FC Metz pour Michael Cuisance. Flattée par l'intérêt marseillais, la pépite de 20 ans n'a d'yeux que pour le Bayern et est même prêt à y avoir une carrière à la Bixente Lizarazu.

Passé par l'OM entre octobre 2016 et mai 2020, Andoni Zubizarreta a souhaité attirer Michael Cuisance vers Marseille. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif espagnol est entré en contact avec l'entourage du joueur pour tenter de l'offrir à André Villas-Boas, mais n'est pas parvenu à boucler ce dossier. Alors qu'Andoni Zubizarreta a pris la porte, André Villas-Boas est toujours sur les traces de Michael Cuisance. Toutefois, le coach de l'OM est à la lutte avec le Stade Rennais et le FC Metz sur ce dossier. En ce qui le concerne, Michael Cuisance est au courant de l'intérêt de l'OM. S'il se dit flatté, le milieu de terrain de 20 ans reste focalisé sur le Bayern.

«C'est flatteur, je reste focus sur mon projet au Bayern»

Lors d'un entretien publié dans les colonnes de L'Equipe , Michael Cuisance s'est prononcé sur l'intérêt de l'OM et a juré fidélité au Bayern. « L'intérêt de plusieurs clubs dont l'OM ? J'ai vu les clubs, c'est flatteur. Marseille, c'est une belle histoire, c'est beau. C'est un club mythique qui a gagné la Ligue des Champions. Avec ce que le coach fait, il les a amené en C1, je suis content pour eux. Mais aujourd'hui, je reste focus sur ce que je dois faire et mon projet au Bayern » , a-t-il confié. Voilà une sortie qui ne devrait pas faire plaisir à André Villas-Boas. Pour ne pas arranger les affaires du technicien de l'OM, Michael Cuisance devrait avoir une place beaucoup plus grande au Bayern la saison prochaine. En effet, comme l'a indiqué Kicker il y a quelques jours, la pépite de 20 ans pourrait voir Thiago Alcantara, Javi Martinez et Corentin Tolisso, trois de ses coéquipiers qui évoluent au milieu de terrain comme lui, faire leurs valises et quitter le Bayern cet été. Mais dans tous les cas, Michael Cuisance ne redoute pas du tout la concurrence.

«Une carrière à la Lizarazu au Bayern ? Bien sûr que je veux la faire»