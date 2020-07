Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup à 3M€ en préparation ?

Publié le 18 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Bouna Sarr étant annoncé sur le départ et ayant une belle cote sur le marché, l’OM pourrait donc rapidement devoir lui trouver un successeur. Et pour ce faire, le club phocéen serait susceptible de faire une belle affaire en Ligue 1.

15M€. Voici la somme que l’OM espérerait récupérer avec la vente de Bouna Sarr. Le latéral droit marseillais ferait tourner la tête d’un bon nombre de clubs européens à l’instar de Newcastle, Arsenal, Southampton, le FC Séville ou encore l’Atletico de Madrid. Afin de combler le vide que risque de laisser Sarr, l’OM pourrait effectuer un joli coup sur le marché français : Kenny Lala.

La succession de Sarr pour… 3M€ ?