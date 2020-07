Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se prépare à une métamorphose en défense !

Publié le 17 juillet 2020 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival promet déjà d’être très agité à l’OM, c’est surtout le secteur défensif qui risque de connaître des changements majeurs cet été, et notamment le poste de latéral droit qui fait couler beaucoup d’encre ce vendredi.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se trouve dans l’obligation de vendre plusieurs éléments cet été afin de rééquilibrer ses comptes, et plusieurs noms sont évoqués avec insistance à cet effet depuis plusieurs semaines : Morgan Sanson, Kevin Strootman et Maxime Lopez au milieu de terrain, mais ce sont surtout de nombreux défenseurs qui semblent concernés avec Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Hiroki Sakai, Jordan Amavi ou encore Bouna Sarr. Du coup, André Villas-Boas serait déjà en train d’anticiper cet exode pour composer la future défense de l’OM…

Ça bouge chez les latéraux…

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, Bouna Sarr aurait de très nombreux prétendants en Angleterre, en Allemagne mais surtout en Espagne qui semble être le point de chute le plus probable pour le latéral droit de l’OM. Le FC Séville, le Bétis et l’Atlético de Madrid seraient sur les rangs pour Sarr, et Jacques-Henri Eyraud pourrait accepter de le laisser filer contre une offre de 15M€. Et alors que l’avenir d’Hiroki Sakai est également loin d’être fixé, André Villas-Boas aurait déjà assuré ses arrières pour se renforcer au poste de latéral droit à moindres frais cet été. Foot Mercato a annoncé que l’entraîneur de l’OM ciblerait Kenny Lala, le latéral droit du RC Strasbourg, tandis que l’option Sébastien Corchia a récemment été évoquée pour le club phocéen. Et enfin, à gauche, Jordan Amavi n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM, et l’hypothèse d’une ventre cet été semble donc plausible pour l’ancien Niçois…

… et en défense centrale

Et qu’en est-il de la future charnière centrale d’André Villas-Boas à l’OM pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ? Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara étant très courtisés sur le marché des transferts, là encore certains ajustements sont à prévoir pour cet été. L’OM a bouclé le recrutement définitif d’Alvaro Gonzalez, qui a réalisé un exercice 2019-2020 convaincant en prêt, et L’Equipe révèle ce vendredi que tout serait réglé avec le Borussia Dormtund pour l’arrivée de Leonardo Balerdi. Le jeune défenseur argentin devrait débarquer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 15M€, et il semble avoir toutes les qualités nécessaires pour s’imposer à l’OM. À la bonne heure, puisque le secteur défensif de Villas-Boas est en pleine métamorphose.