Mercato - OM : Une vente à 15M€ très bien engagée pour Eyraud ?

Publié le 17 juillet 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

L’OM étant en quête de liquidités pour cet été, aucun joueur ne sera retenu en cas d’offre jugée satisfaisante. Et cela devrait être le cas de Bouna Sarr, qui dispose d’une très grosse cote sur le marché européen, et principalement en Espagne.

« Dans mon esprit, en tout cas, je ne me dis pas que je dois absolument partir. Ça parait logique que ce ne soit pas cette année après la qualification en Ligue des Champions. Et si les dirigeants en décidaient autrement ? Si le club est amené à me dire ça, j’aurais mon mot à dire », confiait dernièrement Bouna Sarr (28 ans) dans les colonnes de La Provence sur son avenir à l’OM. Et alors que le président Jacques-Henri Eyraud devra impérativement boucler plusieurs ventes durant le mercato estival, Sarr semble plus que jamais concerné par la tendance d’un départ de l’OM…

Du beau monde sur Bouna Sarr !